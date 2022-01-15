السكك الحديدية تصدر بياناً حول مشكلة تمليك الاراضي لموظفيها

2022/01/15 | 22:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت ادارة سكك حديد العراق، اليوم السبت، بياناً حول مشكلة تمليك الاراضي لموظفيها.وذكرت الادارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “في الوقت الذي نسعى فيه للتوصل الى حلحلة مشكلة تمليك الاراضي لموظفيها وقد خولنا موظفي الشركة المتمثلة بالقسم القانوني والاملاك والعقارات وممثلين من بعض المستفيدين من هذه الاراضي بمراجعة …

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