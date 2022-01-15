مستشار الكاظمي يتحدث عن مصير موزانة 2022 ومسار الورقة البيضاء

2022/01/15 | 22:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، مصير موزانة 2022 ومسار الورقة البيضاء.وقال صالح، بحسب الإعلام الرسمي، إن “الورقة البيضاء دستور اقتصادي والذي يحترم الحياة الاقتصادية مستقبلا لابد أن يحترم ما جاء في الورقة”.وأشار إلى أن “الورقة البيضاء تحتاج الى ملحق للسياسات وللمستقبل عن كيفية تنفيذها وهي …

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