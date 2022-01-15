الصدر يستقبل العامري

2022/01/15 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أستقبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، رئيس تحالف الفتح، هادي العامري.

وذكر المكتب الإعلامي للصدر في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مقتدى الصدر استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري اليوم في النجف الأشرف بالحنانة".

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