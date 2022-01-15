العامري والصدر يجتمعان في الحنانة

2022/01/15 | 22:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… زار رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، مدينة الحنانة بالنجف الاشرف للقاء زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.وذكرت مصادر مطلعة لـ /المعلومة/، ان “العامري التقى مساءُ بزعيم التيار الصدري لبحث ملفات مشتركة بين الطرفين”.واضاف ان “الاجتماع من المرجح ان يناقش الوضع السياسي وكيفية ايجاد مشتركات للخروج برؤية موحدة بشأن المرحلة المقبلة”.[…]

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