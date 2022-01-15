2022/01/15 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… ما زال العلماء لا يعرفون لماذا ينتج عن توقيت التمرين تأثيرات مختلفة على الجسم، وللحصول على فهم أفضل، أجرى فريق دولي من العلماء مؤخرًا الدراسة الأكثر شمولاً حتى تاريخ التمرين الذي تم إجراؤه في أوقات مختلفة من اليوم.نُشرت النتائج مؤخرًا في مجلة Cell Metabolism أظهر بحثهم كيف ينتج الجسم جزيئات الإشارات المختلفة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: المشي في الصباح والمساء يمكن أن يعيد ضبط الساعات اليومية البيولوجية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: المشي في الصباح والمساء يمكن أن يعيد ضبط الساعات اليومية البيولوجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).