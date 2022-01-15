2022/01/15 | 22:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القاء القوات الامنية في محافظة البصرة القبض على عدد من المتهمين بينهم مطلوب للقضاء بتهم تخص النصب والاحتيال.وذكر بيان للوزارة، تلقته “ايرث نيوز”، ان “مفارز قسم شرطة الزبير والمراكز التابعة له في محافظة البصرة تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد جنائية […]

ظهرت المقالة القبض على عدد من المتهمين بينهم مطلوب بالنصب والاحتيال في البصرة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عدد من المتهمين بينهم مطلوب بالنصب والاحتيال في البصرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عدد من المتهمين بينهم مطلوب بالنصب والاحتيال في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).