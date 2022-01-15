2022/01/15 | 23:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القاء قوات الشرطة الاتحادية في العاصمة بغداد القبض على 10 مطلوبين بتهم الاعتداء وحيازة اسلحة غير مرخصة في مناطق مختلفة من العاصمة.وذكر بيان للوزارة، تلقته “ايرث نيوز”، ان “قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت بالاشتراك مع مفرزة من مكافحة اجرام حسينية المعامل من إلقاء […]

ظهرت المقالة القبض على 10 مطلوبين بقضايا اعتداء وحيازة اسلحة غير مرخصة في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 10 مطلوبين بقضايا اعتداء وحيازة اسلحة غير مرخصة في بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 10 مطلوبين بقضايا اعتداء وحيازة اسلحة غير مرخصة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).