الألمعي ،،،،،، - منصور الريكان

2022/01/15 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منصور_الريكان (1)لماذا ادّعيتَ ولا تدّعيْ ….



ولا كنتَ منْ حضرةِ المُشتكينْ لماذا انتبهتَ لآخرِ الشاهدينْتأفّفتَ حتّى أعاضوكَ ما تَبتغيْودخّنتَ حتّى تماديتَ بالحاضرينْوأشعلتَ خيطَ النزيفِ بصدرٍ حَزينْأيا هولَكَ الآنَ أنتَ دَمارٌ بحزنِ القصيدةِ تَبكيْإشتكيْ ……..



إذنْ إشتكيْ ……… (2)لماذا ادّعيتَ ولا تدّعيْولا كنتَ منْ حضرةِ المدّعينْ ولا هبتَ للقضاةِ الذ ......





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