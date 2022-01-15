اليوم بدأت الاحتفال الرسمي بالممثل والكاتب المسرحي الفرنسي جان باتيست بوكلان (موليير ) المولود في 15 كانون الثاني/ يناير عام 1622 - سمير حنا خمورو

2022/01/15 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو اليوم بدأت الاحتفال الرسمي بالممثل والكاتب المسرحي الفرنسي جان باتيست بوكلان (موليير ) المولود في 15 كانون الثاني/ يناير عام 1622الجزء الأول تحتفل معظم المؤسسات الثقافية الفرنسية الكبرى للاحتفال بمناسبة مرور 400 سنة على ميلاد عبقري المسرح الكوميدي موليير ، وقد تم إعداد مهرجانات ، وندوات ، وعروض مسرحية ، وبث افلام ومسرحيات وبرامج في كل القنوات التلفزيونية الفرنسية، كما احتفلت الأوبرا بهذه ......





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