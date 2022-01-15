اللغة العراقية ومفهوم الدلالات ح2 - عباس علي العلي

2022/01/15 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي اللغة يمكننا إيجازها بشكل مختصر على أنها حس الطبيعة في الفرد قبل أن تكون نشاط مسترد من الذات لوحدها، بمعنى أنها لو لم تظهر بعصر ما ستكون حاضرة في أي وقت أخر لأنها نداء الطبيعة للعقل البشري الذي تميز بقدرة الإبداع الفطري، فليس من طبيعة العقل البشري الفاعل من مانع من أن يظهر نشاكه الميكانيكي أمام إشكاليات بحاجة لحلول وهو قادر على أن يبتدعها بشكل ما، هنا تكون اللغة من أحدى المتحتمات الطبيعية التي لا ......





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