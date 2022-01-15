قرار من شرطة بغداد يخص الدراجات النارية

2022/01/15 | 23:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، قرارا يخص الدراجات النارية.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تقرر منع استقلال الدراجة النارية من قبل أكثر من شخص في أوقات النهار، وتحظر سيرها من الساعة 12 ليلًا وحتى الساعة 5 فجراً”.واضافت “سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين”.ن.ع

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