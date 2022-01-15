ايران تعلن بدء عمليات ارسال شحنات “ترانزيت” السلع الى شمال العراق

2022/01/15 | 23:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت السلطات في محافظة اذربيجان الغربية الايرانية، اليوم السبت، بدء عمليات ارسال شحنات الترانزيت الايرانية الى شمال العراق.ونقلت وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء، وتابعتها “ايرث نيوز”، عن محافظ اذربايجان الغربية، محمد صادق معتمديان، قوله: انه “سيتم اعتبارا من اليوم السبت، ارسال شحنات الترانزيت الإيرانية مباشرة الى منطقة شمال العراق؛ وذلك عبر منفذ تمرجين […]

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