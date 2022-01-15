اكتشاف جديد يفتح الطريق أمام تعديل الذكريات ومحوها

2022/01/15 | 23:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكن علماء في كلية فيتربي للهندسة التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا، من تصوير كيفية تكوّن الذكريات في الدماغ، وتوصلوا إلى نقاط الاشتباك العصبي بين الخلايا العصبية، مما يفتح مسارًا جديدًا ليس فقط لعلاج الأمراض التنكسية العصبية، ولكن أيضًا للتلاعب بالذكريات.وبحسب صحيفة ”الكونفيدينسيال“ الإسبانية، فإن العلماء حتى تلك التجربة لم يتمكنوا من تحديد موقع […]

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