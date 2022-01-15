عمليات الانبار تنفذ واجب استطلاع مسلح في منطقة سد حوران

2022/01/15 | 23:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفذت عمليات الانبار، اليوم السبت، واجب استطلاع مسلح في منطقة سد حوران وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “كتيبة الاستطلاع والاستخبارات والمراقبة التابعة الى الفرقة الخامسة بالجيش العراقي في قيادة عمليات الانبار تنفذ واجب أستطلاع مسلح في منطقة سد حوران، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وتطهير الأراضي من مخلفات […]

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