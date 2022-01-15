وسائل إعلام أميركية: احتجاز رهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس

2022/01/15 | 23:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام أميركية محلية، السبت، بأن عناصر من قوات التدخل السريع تنفذ عملية في كنيس يهودي بولاية تكساس بعد قيام رجل باحتجاز مجموعة من الرهائن.

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