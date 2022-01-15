كتلة باردة وحالات انجماد يشهدها العراق إبتداءً من الأحد - عاجل

2022/01/15 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم السبت، أن الكتلة الباردة وحالات الانجماد ستبدأ غدا.

وقال عطية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الكتلة البادرة ستكون على مشارف مدينة الانبار يوو غدا".

وأوضح أن "درجات الحرارة ستنخفض الى الصفر المئوي واقل من ذلك في مدن البلاد اعتبارا من مساء الاحد".

وبين أن "تأثيرها سيمتد اكثر خلال نهار ومساء الاثنين".

ادناه مناطق الانجماد فجر الثلاثاء:

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