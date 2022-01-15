2022/01/15 | 23:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم السبت، باصابة شاب بطلق ناري بقضاء الخالص خلال عملية “تسليب”.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه اصيب احد الاشخاص بطلق ناوي خلال عملية تسليب دراجته النارية بمنطقة الحديد بقضاء الخالص في ديالى”.ن.ع

ظهرت المقالة خلال عملية “تسليب”..



اصابة شاب بطلق ناري بقضاء الخالص أولاً على ايرث نيوز.

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