مسلح يحتجز رهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية

2022/01/15 | 23:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجز مسلح عددًا من الرهائن في داخل كنيس يهودي في بلدة كوليفيل في ولاية تكساس الأمريكية، شرطة كوليفيل.

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