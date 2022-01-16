2022/01/16 | 00:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر مطلع في الاطار التنسيقي، اليوم الجمعة، ما بحثه العامري مع الصدر في لقاء الحنانة، منها خيار المعارضة مازال مطروحا بقوة داخل الاطار التنسيقي.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه تم “بحث ثلاث نقاط مع الصدر في حال عدم التوافق بينهما لتشكيل الكتلة الاكبر”.وتابع “فقد اكد العامري على أحقية الصدر في […]

ظهرت المقالة مصدر في الاطار يكشف ما بحثه العامري مع الصدر في لقاء الحنانة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر في الاطار يكشف ما بحثه العامري مع الصدر في لقاء الحنانة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر في الاطار يكشف ما بحثه العامري مع الصدر في لقاء الحنانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).