صلاح يقود مصر لتخطي غينيا بيساو بكأس الأمم الأفريقية

2022/01/16 | 00:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاقتنص منتخب مصر فوزه الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بتغلبه على غينيا بيساو، بنتيجة (1-0)، مساء السبت، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة على ملعب (روميد أدجيا) في مدينة جاروا الكاميرونية.سجل هدف اللقاء محمد صلاح في الدقيقة (69)، كما ألغى الحكم هدفا لصالح غينيا بيساو عن طريق ماما بالدي بعد الرجوع لتقنية الفيديو لوجود خطأ ضد المهاجم.ورفع منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش، رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، خلف منتخب نيجيريا صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل منتخب غينيا بيساو والسودان المركزين الثالث والرابع.

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