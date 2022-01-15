2022/01/16 | 00:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نناقش وضع المستشفيات وحال المرضى خاصة مع أزمة كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النظام الصحي في السودان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النظام الصحي في السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).