2022/01/16 | 00:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الثانية..استهداف قاعدة زليكان في نينوى والمدفعية التركية ترد

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استهداف قاعدة زليكان في نينوى والمدفعية التركية ترد أولاً على ايرث نيوز.

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