طيران التحالف يوجه ضربات جوية لـ”اهداف معادية” في جبال مخمور

2022/01/16 | 00:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه طيران التحالف الدولي، اليوم، ضربات جوية لأهداف معادية في جبال مخمول ضمن محافظة نينوى.وقال مصدر امني لـ”ايرث نيوز”، ان “طيران التحالف الدولي وجه اليوم عدة ضربات استهدفت اهدافا معادية للتحالف في جبال مخمور”، دون ان يذكر من هي الاهداف.ا ع

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