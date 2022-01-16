المغرب.. إيقاف شخص يشتبه بقتله فرنسية ومحاولة قتل بلجيكية

2022/01/16 | 00:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة المغربية، السبت، توقيف شخص يشتبه بتورطه في قتل مواطنة فرنسية بسلاح أبيض وجرح أخرى بلجيكية جنوب المملكة، من دون أن تتبين بعد دوافع الجريمة.

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