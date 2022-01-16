زينوفييف وكامينيف :ليون تروتسكى(1937) - عبدالرؤوف بطيخ

#عبدالرؤوف_بطيخ [1]هذا المقال الذي نُشر الآن لأول مرة باللغة الإنجليزية ، كان جزءًا من مجلة احتفظ بها تروتسكي أثناء سجنه في النرويج وترحيله إلى المكسيك ، في فترة محاكمات موسكو.
نُشرت أقسام أخرى من المجلة في عدد يونيو من (الأممية الرابعة1941 ) يشكل هذا الرسم التخطيطي لزينوفييف وكامينيف جزءًا من تفنيد أطول لـ "اعترافاتهم" عند هذه النقطة أسمع سؤالاً: "لكن هل يمكنك أن تقول بيقين كامل الشيء نفسه عن زينوفييف وكامين ......
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