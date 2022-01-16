استهداف قاعدة زليكان شرق الموصل بثلاثة صواريخ

2022/01/16 | 00:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أفاد مصدر امني في نينوى، الاحد، باستهداف قاعدة زليكان التركية في المحافظة بثلاثة صواريخ.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "قاعدة زليكان التي تتواجد فيها القوات التركية شرق الموصل تعرضت للقصف بثلاثة صواريخ".وأضاف أن "المدفعية التركية ردت على مكان اطلاق الصواريخ".

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