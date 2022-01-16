صلاح يحيي آمال الفراعنة.. ونيجيريا تصطاد

2022/01/16 | 01:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضحى المنتخب النيجيري، ثالث المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الكاميرون، بفوزه على نظيره السوداني 3-1، فيما أحيا مهاجم ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح آمال منتخب بلاده مصر بقيادته إلى الفوز على غينيا بيساو 1-صفر السبت على ملعب "أومنيسبور" في غاروا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

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