استهداف منزل النائب عبد الكريم عبطان في منطقة السيدية ببغداد

2022/01/16 | 01:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقدم مجهولون يوم الاحد، على استهداف منزل نائب في البرلمان العراقي.واخبر المصدر وكالة ايرث نيوز؛ ان مجهولين هاجموا برمانات يدوية منزل النائب عبد الكريم عبطان المنضوي في حزب تقدم بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ضمن منطقة السيدية ببغداد.وأضاف المصدر ان حماية النائب قاموا بالرد على المهاجمين الذين لاذوا بالفرار.

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