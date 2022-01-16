انفجار يستهدف مكتب نائب عن تقدم جنوب بغداد

2022/01/16 | 01:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باستهداف مقر أحد قياديي تحالف تقدم والنائب عنه بمنطقة السيدية في بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "هجوماً بقنبلة يدوية استهدف مقر القيادي بتحالف تقدم والنائب في البرلمان عبد الكريم عبطان".

وأضاف أن "الهجوم لم يسفر عن إصابات".

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