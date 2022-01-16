بايدن على اطلاع بعملية

2022/01/16 | 02:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة دالاس بولاية تكساس الأميركية أن فرقة من قوات التدخل السريع "سوات" تنفذ عملية بعد احتجاز رهائن في كنيس يهودي، السبت، فيما أعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أخذ علما بعملية الاحتجاز.

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