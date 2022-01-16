أول تعليق من حزب ’تقدّم’ بعد استهداف منزل عبطان: زوبعات صبيانية

2022/01/16 | 02:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدر حزب تقدم "بزعامة الحلبوسي، بياناً بعد استهداف منزل النائب عبدالكريم عبطان في منطقة السيدية ببغداد.

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وقال الحزب في بيانه الذي تلقاه "ناس"، ليلة السبت على الأحد (16 كانون الثاني 2022)، "ماضون في مشروعنا، وثابتون مع جمهورنا، نحو البناء والاعمار واستتاب الأمن ورفاهية شعبنا".

وأضاف البيان " لم و لن تهزنا اي زوبعات صبيانية".

وأفاد مراسل "ناس" في العاصمة بغداد باستهداف منزل القيادي في تحالف "تقدم" عبد الكريم عبطان الواقع بمنطقة السيدية بقنبلة يدوية.

وتشير الصور الواردة من مكتبه داخل المنزل إلى حدوث أضرار مادية، فيما لم يعرف بعد إن كانت هناك إصابات بشرية.

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