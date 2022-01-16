الصراع حول الأرض في السودان (5) - تاج السر عثمان

2022/01/16 | 03:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان خامسا: الأرض في فترة الحكم التركي- المصري ( 1821- 1885م)1 جاء احتلال محمد علي باشا للسودان بهدف تحقيق التراكم اللازم لمشاريعه الصناعية والزراعية والعسكرية ، وبعد ارتباط مصر بالسوق الرأسمالي و كان هدف محمد علي اللحاق با وربا في التطور الصناعي والزراعي و المدنية والحداثة، وبعد ادخال نمط الإنتاج الرأسمالي في مصر.



لتحقيق هذا الهدف كان احتلال السودان بطريقة بربرية ودموية ، تم في ......





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