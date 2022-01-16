النحلة، هذا الكائن الرائع - محمد زكريا توفيق

2022/01/16 | 03:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق عدد أنواع النحل التي تعيش الآن تزيد على 20 ألف نوع تقريبا.



قليل من هذه الأنواع تعيش في مجتمعات (ملكة، شغالة، ذكور)، وتخصص في العمل.



باقي الأنواع تعيش كل منها بمفردها في عزلة تامة، تبني بيوتا مستقلة لها ولأولادها.



أنواع كثيرة من النحل، يصعب على الرجل الغير متخصص، التعرف عليها عند رؤيتها لأول مرة.



تتباين في الشكل والحجم.



بعضها يبلغ طولها 2 مليمتر، والبعض الآخر قد يصل طولها إلى 4 سنتيمترات.



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