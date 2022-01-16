إيران تعلن أول ثلاث حالات وفاة بأوميكرون

2022/01/16 | 03:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أول ثلاث حالات وفاة في البلاد، بسبب الإصابة بالمتحور أوميكرون شديد العدوى.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد هاشمي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، "عدد المرضى المصابين بأوميكرون في البلاد وصل إلى 1162".وأضاف أنه "وردت تقارير عن حدوث وفاة بسبب أوميكرون في كل من تبريز ويزد وشهركرد، ونقل مصاب في حالة حرجة إلى المستشفى في الأهواز".

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