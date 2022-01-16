صحيفة: طائرة حفتر حطت ساعتين في إسرائيل

2022/01/16 | 03:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير نشرته صحيفة جورزاليم بوست، أن طائرة خاصة يملكها المشير، خليفة حفتر، الذي يسيطر على أجزاء واسعة في جنوب ليبيا، قد حطت في إسرائيل، الخميس.

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