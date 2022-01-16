2022/01/16 | 03:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة في كازاخستان، السبت، مقتل 225 شخصا في الاضطرابات العنيفة التي شهدتها البلاد احتجاجا على رفع أسعار المحروقات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كازاخستان تعلن مقتل 225 شخصا في الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كازاخستان تعلن مقتل 225 شخصا في الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).