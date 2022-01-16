الأردن والتجربة المغربية.. استلهام منقوص وانتقائي

2022/01/16 | 04:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظلت التجربة المغربية في خلفية النقاشات حول "الإصلاح السياسي المنشود" بين النخب الأردنية، قبل وبعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة ...ويعود ذلك إلى سببين اثنين: الأول؛ أنه لم يكن من بين هذه النخب من كان يعتقد بأن الأردن سائر نحو ملكية دستورية من الطراز الغربي...والثاني؛ أن المغرب يوفر نموذجاً للانتقال السياسي في ظلال ملكية ممسكة بتلابيب القرارات الاستراتيجية والسياسات العليا في البلاد، بمعنى أنه نموذجاً لديمقراطية محكومة بسقف الملكية الممسكة بزمام المبادرة والقرار.

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