مصدران لـCNN: فتاة مسجونة يعتقد أن الدافع وراء احتجاز رهائن بكنيس يهودي بأمريكا

2022/01/16 | 05:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدران أمنيان لـCNN إن المحققين في عملية احتجاز رهائن بكنيس يهودي في ولاية تكساس قد يكون في سبيل اطلاق سراح فتاة مسجونة تدعى عافية صديقي.

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