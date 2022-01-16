منظمات تونسية تدين

2022/01/16 | 05:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت أكثر من عشرين منظمة غير حكومية تونسية، السبت "القمع البوليسي" والاعتداء "الهمجي" على الصحفيين والمتظاهرين خلال الاحتجاجات ضد الرئيس قيس سعيد الجمعة.

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