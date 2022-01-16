رهائن بكنيس يهودي.. من هي

2022/01/16 | 06:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برز اسم الباكستانية عافية صديقي المسجونة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2010 بعد أن كشف مصدران أمنيان لـCNN إن المحققين في عملية احتجاز رهائن بكنيس يهودي في ولاية تكساس، السبت، قد تكون في سبيل اطلاق سراحها

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