مانشتسر سيتي يقترب من الفوز بالدوري الإنكليزي

2022/01/16 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطا مانشستر سيتي خطوة عملاقة نحو الظفر بلقب الدوري الإنكليزي بعد أن حقق فوزا هاما على ضيفه على تشيلسي صاحب المركز الثاني بهدف نظيف.

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