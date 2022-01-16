2022/01/16 | 07:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت لقطات فيديو لسائق سيارة بيك اب "وانيت نيسان بغمارة واحده" أبرز المواضيع التي أثارت تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامه بمنافسة سيارة معدّلة خلال رالي داكار في السعودية 2022.

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