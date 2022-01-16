اوراق حراك تشرين 2019 الحلقة -27- - سلام إبراهيم

2022/01/16 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلام_إبراهيم يوميات الثورةحول مقتل قاسم سليماني -2- أراء مبدعين ومواقف كتب الزميل و الصديق الروائي العراقي صلاح صلاحعن مثقفي وكتاب الطوائف المتخفين بلباس الإنسانية واللي ما يستحون ولا عدهم غيرة على شعبهم والمواطن العراقي هذه الكلمة(عيب عليكم شويه خلو غيرةاكو جماعات صاروا يكتبون الان انهم ضد القتل والاغتيالات ويقصدون اغتيال قاسم سليماني وربعه .



طيب وين اداناتكم - لما كانت ولم ت ......





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