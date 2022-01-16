ديبالا : لعبنا بشكل جيد ويجب أن نستمر على أدائنا

2022/01/16 | 07:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واع كشف نجم وقائد يوفنتوس ، باولو ديبالا سر احتفاله المثير للجدل خلال الفوز على أودينيزي بهدفين نظيفين ، باللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي.وقال ديبالا ان " فريقنا لعب بشكل جيد ويجب أن نستمر على أدائنا بعد تسجيل الأهداف، ففي بعض الأحيان نسجل ثم نعود إلى الخلف ونخاف من الهجوم، لا يمكننا الاستمرار في القيام بذلك ".وأضاف ديبالا اننا " يوفنتوس وبالطبع ننافس على مراكز دوري أبطال أوروبا ويجب أن نحاول الفوز ، نحن لا نلعب كرة قدم جيدة، ولسنا في كامل قوتنا، نحن بحاجة للتركيز على الجوع الكروي الذي بداخلنا ".وكان ديبالا قد رفض الاحتفال بعد تسجيله الهدف، وأظهرته الكاميرات وهو ينظر تجاه المدرجات حيث يتواجد مسؤولو يوفنتوس بنظرة غضب بعد الشائعات التي ربطته بمغادرة النادي هذا الصيف.المصدر / كورة

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