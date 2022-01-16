بعد الثوران البركاني.. الولايات المتحدة سترسل مساعدات إلى تونغا

2022/01/16 | 07:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، السبت عن قلق بلاده "العميق" بعد الثوران البركاني والتسونامي في أرخبيل تونغا، معلنا أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال مساعدات فورا.

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