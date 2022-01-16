أفضل 3 عادات لضمان الحفاظ على وزن صحي مدى الحياة

2022/01/16 | 08:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تنصح خبيرة تغذية باتباع 3 مبادئ لضمان الحفاظ على وزن صحي مدى الحياة.‏ في البداية، توضح كوري روث، أن “المشكلة الأكبر في الكثير من الأنظمة الغذائية العصرية والرائعة في الوقات الحالي هي أنها مقيدة بشكل لا يصدق”، ضاربة مثالا بأنه “من الممكن أن تخسر 10 أرطال خلال أسبوعين بإهمال تناول كل الكربوهيدرات، ولكن […]

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