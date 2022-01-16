تداول فيديو

2022/01/16 | 08:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ"مشاجرة حامية" في الكويت، الأمر الذي أثار تفاعلا.

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