“نتفليكس” تفاجئ المشتركين بقرار جديد

2022/01/16 | 08:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفعت نتفليكس خطط أسعار اشتراكها الشهري في الولايات المتحدة لتبدأ من 10 دولار في الشهر بدلاً من 9 دولار للخطة التي لا تتضمن HD، بينما ارتفع سعر خطَّة الـ4K إلى 20 دولار في الشهر من 18 دولار.أما الخُطَّة القياسية للشركة فارتفعت من 14 دولار إلى 15.5 دولار في الشهر، وتم تطبيق هذه […]

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