أوكرانيا تتهم روسيا بهجوم الكتروني على مواقعها الحكومية

2022/01/16 | 08:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوكرانيا تقول مجموعة مرتبطة بمخابرات روسيا البيضاء وراء هجوم إلكتروني استهدف مواقع حكومية.

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