ظروف نشأة حزب الله وعلاقته بالشيعة

2022/01/16 | 08:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكتسب الوضعية الشيعية، حيوية تفيض عن قدرة الشيعة على احتوائها او عن قدرة الآخرين على تحملها والتعامل معها.مع ذلك يشهرون حرمانهم الماضي كسيف مسلط بوجه الآخرين.ربما هو ثقل التهميش الذي عانوه تاريخياً ووضع بعضهم القلق في دولهم ما يجعلهم يبحثون عن ولاء خارج حدود الدول التي ينتمون اليها.وربما هو ببساطة البحث عن السلطة.

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